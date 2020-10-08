«Ленсвет» обновит освещение в квартале у станции «Электросила»

Все работы завершат в 2021 году. Фото: "Ленсвет"

Все работы завершат в 2021 году. Фото: "Ленсвет"

В Петербурге заключили государственный контракт на модернизацию уличного освещения в квартале в Московском районе.

Как сообщили в пресс-службе городского «Ленсвета», в ноябре начнется реконструкция наружного освещения в квартале, который ограничивается Московским проспектом, улицами Решетникова, Севастьянова, Благодатной. На территории квартала постоянно проживают почти около 3,8 тыс. человек.

Впервые в квартале появились фонари в 1944 году, а в 2003 году их заменили на новые. На сегодняшний день уличному освещению вновь требуется реконструкция.

Всего на территории жилого массива, расположенного рядом со станцией метро «Электросила», появится 241 новый светодиодный светильник. Планируется, что все работы завершат в 2021 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе станет светлее: ГАТИ одобрило реконструкцию наружного освещения.