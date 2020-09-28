В Московском районе станет светлее: ГАТИ одобрило реконструкцию наружного освещения

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на проведение работ по обновлению объектов наружного освещения в Московском районе.

В понедельник, 28 сентября, в официальной группе ГАТИ в социальной сети «Вконтакте» появилась информация о планируемой реконструкции освещения между Варшавской и Бассейной улицами, а также Ленинским и Новоизмайловским проспектами.

Заказчиком работ является СПб ГБУ «Ленсвет». ГАТИ выдало организации документы на проведения работ в период с 23 сентября 2020 года по 30 мая 2021 года. В данные сроки подрядчик ООО «Светосервис — СПб» обязуется установить на опоры освещения новые светодиодные светильники. Известно, что их мощность составит 35 и 60 Вт. Реконструкция позволит должным образом осветить вышеупомянутые улицы в вечернее время, что значительно улучшит качество жизни пешеходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бульвар вдоль улицы Турку получил современное освещение.