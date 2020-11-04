Хабибу Нурмагомедову могут присвоить звание Героя России

Чемпион UFC в легком весе может быть удостоен звания Героя России. Наградить спортсмена за заслуги предложил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Соответствующее письмо чиновник направил президенту России Владимиру Путину, депутат опубликовал копию обращения в своем официальном аккаунте Facebook.

В сообщении говорится о том, что спортсмен уже вписал свое имя в историю страны.

«Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры» – заявил Гаджимурад Омаров.

Напомним, что 24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи, после чего сообщил о завершении карьеры. Последним боем спортсмен защитил чемпионский титул в третий раз, в итоге обогнав в сводном мужском рейтинге UFS американского бойца Джона Джонса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собчак возмутилась из-за слов Хабиба в адрес президента Франции Макрона.