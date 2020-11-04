Живая елка украсит Дворцовую площадь к 20 декабря

Живая елка украсит Дворцовую площадь к 20 декабря
Новогодняя елка на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

К Новому году петербургские власти закупят живую елку, которая украсит Дворцовую площадь. В этом году решение о выборе елки принимали горожане.

Глава Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал «Мойке78», что главными критериями при выборе новогоднего дерева являются высота не ниже 25 метров и диаметр от 0,5 до 0,8 метров. Главная новогодняя достопримечательность появится на площади не позднее 20 декабря.

На этот раз в самом центре Санкт-Петербурга установят елку, украшенную в ситеры быта СССР 1950-х годов. Рядом с праздничным деревом установят фотозоны и ящики для писем Деду Морозу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге начали появляться первые новогодние елки. Почти все дерево уже украшено шарами: осталось довести до ума нижнюю часть ели.

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