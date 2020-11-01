В Санкт-Петербурге начали появляться новогодние елки

В Санкт-Петербурге начали появляться новогодние елки
Новогодняя ель на проспекте Маршала Жукова. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Жители Петербурга начали замечать на городских улицах первые новогодние елки. По традиции праздничные деревья появляются как раз в ноябре. Как правило, сначала ими украшают площади у крупных торговых центров, а после центр города.

Петербуржцы рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что новогодняя елка уже установлена у гипермаркета на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. Почти все дерево уже украшено шарами: осталось довести до ума нижнюю часть ели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург потратит до 12 млн рублей за новогоднюю елку на Дворцовой. Искать будут елку не ниже 25 метров и диаметром от 0,5 до 0,8 метров. Выберут только то дерево, которое получится погрузить на платформу-трейлер.

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