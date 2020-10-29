Петербург потратит до 12 млн рублей за новогоднюю елку на Дворцовой

Петербургские власти хоть и обдумывают возможную отмену массовых празднований Нового года, но елка на Дворцовой площади точно будет. Потратить на нее планируется 12 млн рублей.

Как сообщает «Мойка78», в этом году Смольный прислушался к петербуржцам и решил, что украшать Дворцовую площадь в новогодние праздники будет натуральное дерево.

Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал, что аукцион на закупку ели объявят до 1 ноября. Искать будут елку не ниже 25 метров и диаметром от 0,5 до 0,8 метров. Выберут только то дерево, которое получится погрузить на платформу-трейлер. Также будут смотреть на равномерность и плотность распределения веток ели.

Власти готовы потратить на все композиционное решения, включая само праздничное дерево, от 10 до 12 млн рублей. Елку установят на площади в период с 10 по 20 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге могут отменить все новогодние мероприятия из-за Covid-19.