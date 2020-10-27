В Петербурге могут отменить все новогодние мероприятия из-за Covid-19

В Петербурге могут отменить все новогодние мероприятия из-за Covid-19
Проведение новогодних праздников в городе под вопросом. Фото: Pixabay

В Северной столице из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе могут отменить все общественные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года. Об этом сообщила главный санитарный врач Петербурга и руководитель управления Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова в прямом эфире на телеканале «78».

По словам Наталии Башкетовой, больших новогодних празднований в городе не будет. Кроме этого, под вопросом находятся елки и другие мероприятия.

Кроме этого, руководитель Роспотребнадзора отметила, что ситуация с коронавирусом в городе намного хуже, чем весной этого года. Также Наталия Башкетова добавила, что заболеваемость в октябре месяце на 55% больше сентябрьской.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 34% россиян планируют встретить новогодние праздники в Северной столице.

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