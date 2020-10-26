Более 34% россиян планируют встретить Новый год в Петербурге

Более 34% россиян планируют встретить Новый год в Петербурге
Новый год на Дворцовой площади в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Северная столица возглавила топ городов, где россияне хотят встретить праздник Нового года. Более 34% жителей страны планируют посетить Петербург в зимние праздники.

Данные об этом предоставил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Компания провела опрос пользователей социальных сетей и выявила топ мест, куда россияне планируют отправиться, чтобы встретить Новый год 2021.

Уточняется, что первое место для путешествий на новогодние праздники занял Санкт-Петербург с приличным отрывом для других городов. Посетить Северную столицу планируют 34,48% россиян. На втором месте расположилась Ялта – 18,1%. А тройку лидеров замкнула столица России – Москва – 15,52%.

Кроме этого, россияне также планируют встретить Новый год в Сочи, Екатеринбурге и Казани.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга выбрали живую елку для Нового года на Дворцовой площади.

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