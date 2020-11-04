Под Петербургом таксист избил и изнасиловал землячку из Узбекистана

Во вторник, 3 ноября, на Октябрьской набережной петербургская полиция задержала мигранта по подозрению в изнасиловании гражданки Узбекистана.

Оказалось, что подозреваемому 23 года и он приехал в Петербург из Узбекистана. Здесь у него есть регистрация и работа водителем такси. В настоящее время полиция решает вопрос об избрании меры пресечения, пока же он задержан на двое суток.

Преступление произошло днем 30 октября. По данным 47news, в полицию обратилась 26-летняя женщина и заявила об изнасиловании. Она рассказала, что на днях познакомилась с парнем по имени Шухрат. 30 октября он встретил ее с работы и предложил подвезти до дома.

По дороге домой женщина поняла, что водитель едет не тем маршрутом, но он объяснил, что объезжает пробки. Они остановились в лесу у Новодевяткино, когда мигрант накинулся на нее и изнасиловал. Женщине удалось сбежать, позвав на помощь двух прохожих. Мигрант поспешил скрыться. В машине потерпевшая оставила сумочку с документами и телефоном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку избили и изнасиловали до смерти в Кировском районе: задержан ее сожитель.