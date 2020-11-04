В Киришах два бизнесмена незаконно вырубили деревьев на 4,7 млн рублей

В Киришах два бизнесмена незаконно вырубили деревьев на 4,7 млн рублей
На деревьях они заработали 4,7 млн рублей. Фото: unsplash.com

Руководители небольшой фирмы в Ленобласти стали фигурантами уголовного дела по статье о незаконной вырубке леса в особо крупном размере. На деревьях они заработали 4,7 млн рублей.

Как сообщает 47news, сотрудники правоохранительных органов задержали генерального и технического директоров компании «Кириши Леспром». В ходе расследования дела правоохранители выяснили, что с 2017 по 2019 год бизнесмены организовали работы на территории Пжевжинского и Киришского лесничеств. Предварительно, за это время они добыли почти 580 кубометров древесины на 4,7 млн рублей.

Гендиректора задержали на двое суток, а его коллегу отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сосновом Бору задержали владельца подпольного игрового клуба. Расследование уголовного дела продолжается.

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