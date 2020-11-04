В Австрии заявили, что террорист в Вене действовал в одиночку

Стрелок, устроивший серию нападений на людей на улицах Вены, действовал в одиночку, сообщил глава австрийского МВД Карл Нехаммер.

Как сообщает Reuters, версия правоохранителей о том, что стрелок устроил теракты без соучастников, подтверждается видеозаписями с места происшествия. По словам министра, преступник идеально спланировал нападение, обхитрив программу дерадикализации.

Кроме того, глава министерства заявил, что после атаки полиция задержала связанных с преступником людей, все они в возрасте от 18 до 28 лет. Нехаммер указал, что все взятые под стражу имеют миграционные корни, некоторые из них все еще являются гражданами других государств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что известно о теракте в Вене к настоящему моменту.