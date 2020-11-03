Что известно о теракте в Вене к настоящему моменту

В понедельник, 2 ноября, неизвестные устроили нападение в австрийской Вене. Произошедшее назвали терактов. В результате погибли трое. По меньшей мере, 15 человек получили ранения. Gazeta.SPb – о том, что известно к настоящему моменту.
Стрельба в Вене началась около 22 по московскому времени накануне недалеко от синагоги. Вскоре стрельба прозвучала еще в пяти разных местах.
Один из нападавших был убит, остальные смогли скрыться. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина открывает стрельбу из автомата прямо на улице. На кадрах – перестрелка полиции с нападавшим. Еще один видеоролик показывает, как люди спасаются бегством. В результате погибли двое, а 15 человек получили ранения.
Рядом с одним из мест теракта оказалась народная артистка России Анна Нетребко. В Instagram она сообщила, что ее соседка видела стрельбу, панику и бегущих людей.
В Вене началась спецоперация по поимке нападавших. Местных жителей попросили оставаться дома.
Между тем, канцлер Австрии Себастьян Курц выступил заявлением, в которой назвал стрельбу терактом. Он отметил, что правоохранители не исключат антисемитских мотивов. Канцлер также добавил, что преступники были хорошо вооружены и профессионально подготовлены.
Позже появились сообщения о том, что число жертв среди гражданских лиц теракта выросло до трех. Известное, что среди них – двое мужчин и одна женщина (четвертый погибший – один из преступников).
Уже утром во вторник, 3 ноября, глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелок, ликвидированный накануне в Вене был сторонником «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России судом). Он также уточнил, что у преступника была винтовка и пояс с муляжом взрывчатки.
Отметим, что в Европе продолжаются нападения, которые начались с убийства учителя под Парижем. Его обезглавили после того, как он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
В конце октября произошло нападение у церкви в Ницце. В результате была обезглавлена женщина, были и другие жертвы.
Стрельба также произошла возле греческой православной церкви в Лионе.