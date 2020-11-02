В Вене полиция задержала 4 террористов причастных к теракту

В столице Австрии сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски неизвестных, которые устроили теракт в центре Вены.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийское СМИ, на данный момент полицейским Вены удалось задержать 4-х вооруженных террористов, которые вместе с группой неизвестных устроили вооруженное нападение в 6 локациях города.

Напомним, что теракт произошел в городе в понедельник вечером, 2 ноября. По предварительным данным, во время стрельбы в центре города погибли 7 человек, 15 человек находится в больнице с ранениями. Среди пострадавших – сотрудник полиции.

Жителей Вены просят не выходить из дома, так как звуки стрельбы продолжаются до сих пор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Турции увеличилось количество жертв при землетрясении до 95 человек. Сами подземные толчки прошли в городе Измире несколько дней назад.