В Турции увеличилось количество жертв землетрясения до 95 человек

В городе Измир возросло количество жертв при землетрясении. На данный момент спасатели установили данные о 95 погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Напомним, что землетрясение произошло в турецком городе несколько дней назад. 30 октября в Измире было зафиксировано 170 подземных толчков. Спасатели продолжают заниматься поисками людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столице Австрии неизвестные устроили теракт в шести локациях. В Вене сообщают о 7 погибших и большом количестве пострадавших.

На данный момент сотрудники полиции занимаются поисками террористов, которые устроили стрельбу в городе. Одного из них удалось поймать. По предварительной информации другой из террористов взорвал себя.

Кроме этого, в больницы города доставили 15 пострадавших с ранениями.