При теракте в Вене погибли два человека

В австрийской Вене произошла стрельба, в ходе которой два человека получили смертельные ранения. Еще пятнадцати потребовалась медицинская помощь.

Об этом сообщил городской бургомистр Михаэль Людвиг в эфире ORF. Ранее было известно лишь об одной жертве теракта. При этом в МВД сообщалось о «нескольких погибших», но точных данных ведомство не приводило.

В понедельник, 2 ноября, в центре Вены неизвестные совершили серию нападений со стрельбой. Среди прочего, нападению подверглась синагога. Власти Австрии уже назвали произошедшее терактом.

По словам Людвига, одна из пострадавших скончалась в больнице, таки образом число погибших выросло до двух. Пятнадцать прохожих были госпитализировали, семеро находятся в тяжелом состоянии. Пострадал один полицейский.

После стрельбы жителям Вены пришлось еще некоторое время укрываться в различных заведениях. Полиция навещала их и помогала вернуться домой. По словам бургомистра, власти просили людей оставаться в зданиях, пока полиция не выяснит точные число и местоположение стрелков. На данный момент известно как минимум об одном преступнике, которому удалось скрыться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что католическая церковь в Вене подверглась нападению 50 человек.