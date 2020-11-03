При теракте в Вене погибли два человека

При теракте в Вене погибли два человека
Вена (Австрия). Фото: pixabay

В австрийской Вене произошла стрельба, в ходе которой два человека получили смертельные ранения. Еще пятнадцати потребовалась медицинская помощь.

Об этом сообщил городской бургомистр Михаэль Людвиг в эфире ORF. Ранее было известно лишь об одной жертве теракта. При этом в МВД сообщалось о «нескольких погибших», но точных данных ведомство не приводило.

В понедельник, 2 ноября, в центре Вены неизвестные совершили серию нападений со стрельбой. Среди прочего, нападению подверглась синагога. Власти Австрии уже назвали произошедшее терактом.

По словам Людвига, одна из пострадавших скончалась в больнице, таки образом число погибших выросло до двух. Пятнадцать прохожих были госпитализировали, семеро находятся в тяжелом состоянии. Пострадал один полицейский.

После стрельбы жителям Вены пришлось еще некоторое время укрываться в различных заведениях. Полиция навещала их и помогала вернуться домой. По словам бургомистра, власти просили людей оставаться в зданиях, пока полиция не выяснит точные число и местоположение стрелков. На данный момент известно как минимум об одном преступнике, которому удалось скрыться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что католическая церковь в Вене подверглась нападению 50 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
австрия вена погибшие стрельба теракт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Шлиссельбургском проспекте полыхает ГАЗель, очевидцы слышали хлопки
В Подмосковье задержали предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова
Туротрасль призывает продлить меры поддержки до весны 2021 года
При теракте в Вене погибли два человека
Порог заболеваемости ОРВИ в большинстве российских регионов оказался превышен
Аэропорт Пулково работает без отмен и задержек во вторник
Пользователи сообщили о плохой работе социальной сети Facebook
На победу Джо Байдена на выборах в США житель Великобритании поставил 1 млн ...