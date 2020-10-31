В Лионе задержали подозреваемого в стрельбе возле православной церкви

Полиция считает, что поводом для нападения стал личный конфликт. Фото: pixabay.com

Полиция считает, что поводом для нападения стал личный конфликт. Фото: pixabay.com

В субботу, 31 октября, возле греческой православной церкви в городе Лион во Франции произошла стрельба. В результате ранение получил священник.

О том, что слышали стрельбу неподалеку от церкви, расположенной в седьмом округе города, рассказали очевидцы. Согласно информации местной газеты Le Progrès, неизвестный нападавший выстрелил в священника, когда тот закрывал вход в церковь. Мужчина госпитализирован, медики оценивают его состояние как тяжелое.

По предварительным данным, преступник использовал обрез ружья. К счастью, на данный момент подозреваемого в нападении успешно задержали, пишет издание Lyonmag. Местная полиция, однако, подчеркивает, что пока не видит в произошедшем террористических мотивов и склоняется к версии бытовой ссоры.

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