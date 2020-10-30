Подросток напал на полицейских в Татарстане, его застрелили

Парень хотел поджечь отдел полиции, после чего при задержании вел себя агрессивно.

В Татарстане минувшей ночью молодой человек пытался поджечь местный отдел полиции. Он бросил на парковку около здания две бутылки с зажигательной смесью. Об этом пишет РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать злоумышленника, но тот оказал сопротивление и достал нож. Он нанес им несколько ударов по полицейскому, другому пришлось достать табельное оружие. Так как предупредительные выстрелы не успокоили преступника, полицейские открыл огонь по поражение. В результате полученных травм подросток скончался на месте.

Известно, что в покушении на террористический акт и в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов обвиняется 16-летний парень. В отношении него возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Петра Смородина в пьяной ссоре женщина воткнула нож в шею своему сожителю.