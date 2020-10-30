На улице Петра Смородина в пьяной ссоре женщина воткнула нож в шею своему сожителю

В четверг, 29 октября, около 11:30 жительница Красногвардейского района Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что в квартире одного из домов по улице Петра Смородина лежит труп мужчины.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и обнаружили в указанной квартире тело 61-летнего мужчины с ножевым ранением в шее. Практически сразу же была задержана подозреваемая в совершении преступления, 41-летняя безработная гражданка Украины, не имеющая регистрации на территории Петербурга и Ленобласти.

Женщина на момент задержания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Орудие преступления было изъято, в отношении подозреваемой также составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

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