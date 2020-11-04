Генри Кавилл сообщил, что второй сезон «Ведьмака» будут снимать в студии из-за COVID-19

Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в съемки телевизионного проекта «Ведьмак», которым занимается стриминговый сервис Netflix. Об изменениях в процессе съемок сообщил актер Генри Кавилл, играющий главную роль в сериале.

В настоящее время Netflix снимает второй сезон «Ведьмака». Несмотря на пандемию коронавируса, как пишет Кавилл в своем Instagram-аккаунте, съемочная группа продолжит работу над проектом. Однако, съемки будут проходить уже не на природе в северной части Англии, а в студии.

«В четверг Англия возвращается в режим изоляции, так что мне пора покинуть Йоркшир и необычайный Север, а затем вернуться на юг, чтобы продолжить съемки в студии», — объяснил ситуацию артист.

Добавим, что Netflix пока не сообщил дату премьеры нового сезона «Ведьмака». Известно лишь, что это произойдет в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зрителям показали кадры из второго сезона «Ведьмака».