Генри Кавилл сообщил, что второй сезон «Ведьмака» будут снимать в студии из-за COVID-19

Генри Кавилл сообщил, что второй сезон &#171;Ведьмака&#187; будут снимать в студии из-за COVID-19
Кадр из сериала "Ведьмак"

Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в съемки телевизионного проекта «Ведьмак», которым занимается стриминговый сервис Netflix. Об изменениях в процессе съемок сообщил актер Генри Кавилл, играющий главную роль в сериале.

В настоящее время Netflix снимает второй сезон «Ведьмака». Несмотря на пандемию коронавируса, как пишет Кавилл в своем Instagram-аккаунте, съемочная группа продолжит работу над проектом. Однако, съемки будут проходить уже не на природе в северной части Англии, а в студии.

«В четверг Англия возвращается в режим изоляции, так что мне пора покинуть Йоркшир и необычайный Север, а затем вернуться на юг, чтобы продолжить съемки в студии», — объяснил ситуацию артист.

Добавим, что Netflix пока не сообщил дату премьеры нового сезона «Ведьмака». Известно лишь, что это произойдет в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зрителям показали кадры из второго сезона «Ведьмака».

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