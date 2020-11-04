Дзюба сыграет против «Лацио» с первых минут

Тренерский штаб петербургского футбольного «Зенита» определился с составом на очередной матч Лиги чемпионов. На домашнем поле в среду, 4 ноября, зенитовцы примут «Лацио».

Как сообщает пресс-служба клуба, с первых минут сыграют Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Кузяев, Жирков, Ерохин, Оздоев и Дзюба. Ворота петербургской команды будет защищать Кержаков.

В запасе оставили Васютина, Лунева, Прохина, Кругового, Мостового, Сутормина, Вендела и Шамкина.

Матч в Петербурге начнется в 20:55.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что «Зениту» удалось прервать серию из трех поражений подряд. Петербургская команда одержала победу над «Химками». Как отметил спортивный комментатор Алексей Меньшов, болельщики в таком матче, с аутсайдером Чемпионата России, не простили бы даже ничью. Особенно важна эта победа, по его мнению, была для тренерского штаба.