Спортивный комментатор Меньшов: Семак и Дзюба стали изгоями, но победа над «Лацио» все решит

Петербургский футбольный «Зенит» готовится к очередному матчу Лиги чемпионов, на этот раз – с «Лацио». К этой игре спортсмены подойдут в хорошем настроении, наконец, прервав серию поражений.

Выездной матч против «Химок», который проходил накануне, 1 ноября, «Зенит» завершил победой со счетом 0:2. До этого петербургская команда проигрывала три раза подряд: в двух матчах Лиги чемпионов и в одном туре Чемпионата России.

Как отметил в разговоре с Gazeta.SPb спортивный комментатор Алексей Меньшов, болельщики в таком матче, с аутсайдером Чемпионата России, не простили бы даже ничью.

«В первую очередь победа была важна для тренерского штаба. Даже ничья была бы принята болезненно. Так что с психологической точки зрения очень важно, что к матчу Лиги чемпионов «Зенит» подходит с хорошим настроением. Кроме того, в истории «Зенит» уже дважды начинал турнир с двух поражений, но потом выходил еврокубковую весну», — заметил эксперт.

По его словам, победа над Химками, несомненно, оказалась важной и для главного тренера Сергея Семака, который вместе с Артемом Дзюбой из всеобщего любимца превратился в изгоя, над которым болельщики «требуют расправы».

«Это, конечно, несправедливо. «Зенит» — по-прежнему главный претендент на чемпионский титул, остаются и шансы в Лиге чемпионов. Матч с «Лацио» все решит. Главное – его выиграть», — заключил Алексей Меньшов.

Как писала ранее gazeta.spb.ru, Сергей Семак заявил, что верил в победу «Зенита» над «Химками». Он отметил, что его подопечные держались на поле достойно.

«На трансферном рынке не удалось сделать того, что было важно для команды. Но те, кто есть в команде, играют и забивают», — при этом отметил он.