«Зенит» вышел на поле против «Лацио»

"Зенит" перед матчем с "Лацио". Фото: скриншот видео twitter.com/zenit_spb

"Зенит" перед матчем с "Лацио". Фото: скриншот видео twitter.com/zenit_spb

В Санкт-Петербурге стартовал очередной матч Лиги чемпионов. На «Газпром.Арене» «Зенит» принимает «Лацио».

Матч стартовал в среду, 4 ноября, в 20:55. В качестве капитана команду на поле вывел Артем Дзюба.

Как писала gazeta.spb.ru, с первых минут сыграют Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Кузяев, Жирков, Ерохин, Оздоев. На воротах – Михаил Кержаков.

Васютин, Лунев, Прохин, Круговой, Мостовой, Сутормин, Вендел, Шамкин – в запасе.

Отметим, что против «Лацио» «Зенит» вышел, прервав серию поражений. Петербургской команде удалось одержать победу над «Химками». По мнению спортивного комментатора Алексея Меньшова, победа стала особенно важной для тренерского штаба, положение которого стало не таким прочным после трех поражений подряд.