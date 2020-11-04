После теракта в Вене задержали россиян

После теракта в Вене задержали россиян
Место теракта в Вене. Фото: скриншот twitter.com/KapilMishra_IND

По делу о теракте, который произошел в Вене, задержали 14 человек. Известно, что среди них есть граждане и России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника венской полиции Герхарда Пюрстль. Он уточнил, что по результатам 18 обысков удалось задержать 14 человек. Возраст подозреваемых – от 18 до 26 лет. Среди них – граждане Бангладеш, Турции, Австрии, Северной Македонии и России. У некоторых есть двойное гражданство.

Речь идет о теракте, который произошел 2 ноября. В это время стрельбу открыли сразу в нескольких местах. Первые выстрелы раздались у синагоги. Один из нападавших был застрелен. Отмечалось, что он был сторонником «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России судом).

Жертвами теракта стали трое гражданских лиц. Еще порядка 18 получили ранения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что террорист в Австрии действовал в одиночку.

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