Разработан препарат для борьбы с ожирением

Разработан препарат для борьбы с ожирением
Найден новый способ борьбы с ожирением. Фото: Pixabay

Ученые из США разработали экспериментальный препарат, который позволит бороться с ожирением. Для этого требуется всего лишь одна инъекция.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Ученые нашли специфическое антитело, инъекция которого позволяет улучшить метаболизм и снизить вес.

Речь идет об антителе о длительного действия BFKB8488A. Оно имитирует эффект воздействия гормона FGF21, который регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение.

Ранее gazeta.spb.ru писала о разнице между яйцами с белой и темной скорлупой. Как пояснил диетолог Айтор Санчес, цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица. Сам этот пигмент зависит от породы птицы. При этом отмечалось, что цвет скорлупы не говорит о полезных свойствах продукта.

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