Разработан препарат для борьбы с ожирением

Ученые из США разработали экспериментальный препарат, который позволит бороться с ожирением. Для этого требуется всего лишь одна инъекция.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Ученые нашли специфическое антитело, инъекция которого позволяет улучшить метаболизм и снизить вес.

Речь идет об антителе о длительного действия BFKB8488A. Оно имитирует эффект воздействия гормона FGF21, который регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение.

