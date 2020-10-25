Диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой

Диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой
Стало известно, есть ли разница между яйцами с темной и белой скорлупой. Фото: pixabay

Диетолог Айтор Санчес рассказал, есть ли разница между яйцами с белой и темной скорлупой.

По словам специалиста, цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица. Этот пигмент зависит от породы птицы, сообщает испанское издание La Vanguardia.

При этом диетолог подчеркнул: цвет скорлупы не говорит о питательных свойствах яйца или питании курицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о самой опасной еде во время удаленной работы. Как отметила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, вредным для человека оказалось сочетание фастфуда и алкоголя. Оно грозит проблемами с поджелудочной железой, панкреатитом и набором веса. Подобными проблемами может обернуться и регулярное потребление пиццы.

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