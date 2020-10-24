Названа самая опасная еда для «удаленки»

Россияне стали чаще пользоваться услугой доставки готовой еды во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. «Удаленка» может оказаться непростым испытанием для желудка.

О том, какое блюдо опасно заказывать, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Как пояснила специалист в интервью радио Sputnik, при заказе готовой еды человек не знает точно, какие именно ингредиенты использовались при ее приготовлении.

Самыми безопасными, по мнению врача, являются блюда средиземноморской кухни, которая содержит много овощей и рыбы.

При этом от фастфуда специалист рекомендует отказаться. А сочетание такой еды с алкоголем грозит проблемами с поджелудочной железой. Кроме того, такая еда способствует набору веса. Пицца также грозит подобными последствиями.

Специалист обратила внимание на то, что многие ее пациенты, которые столкнулись с панкреатитом, употребляли в пищу именно пиццу и пиво.

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