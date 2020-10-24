Ученые назвали продукты, которые помогут справиться с высоким давлением

Медики выяснили, какие продукты помогают снизить артериальное давление. Оказалось, что на него способны повлиять флавоноиды.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports. Специалисты смогли получить первые объективные данные о том, что флавоноиды, которые есть в чае и некоторых фруктах, влияют на артериальное давление.

Ученые пришли к выводу, что справиться с высоким давлением поможет диета с высоким содержанием этого вещества. Получить его можно из яблок, ягод, шоколада и чая.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что врачи выявили у лекарств от давления новые побочные эффекты. Речь идет о лекарственных препаратах, являющихся «блокаторами кальциевых каналов L-типа». Выяснилось, что прием лекарства провоцирует утолщение стенок сосудов, из-за чего давление наоборот должно повышаться.