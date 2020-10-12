Врачи выявили у лекарств от давления новые побочные эффекты

Врачи выявили у лекарств от давления новые побочные эффекты
Лекарства нужно принимать с осторожностью. Фото: Pixabay

Ученые Пенсильванского университета рассказали о вреде, который могут нанести организму популярные препараты от повышенного давления.

Речь идет о лекарственных препаратах, являющихся «блокаторами кальциевых каналов L-типа». Это достаточно известные лекарства, которые широко распространены в мире.

Эксперименты, во время которых было изучено их влияние на сосуды провели на клетках крыс и человека. Оказалось, что прием данных лекарств провоцирует утолщение стенок сосудов, из-за чего давление наоборот должно повышаться.

После этого была изучена база данных пациентов, которым в свое время была назначено медикаментозное лечение данными препаратами. Выяснилось, что такие пациенты чаще остальных страдали от сердечной недостаточности.

Таким образом получилось, что препарат, который должен бороться с повышенным давлением, может наоборот его провоцировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи рассказали о влиянии сыра на артериальное давление.

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