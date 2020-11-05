В Колпино вор вынес из квартиры 8 млн рублей и драгоценности

В Колпино вор вынес из квартиры 8 млн рублей и драгоценности
Фото: pixabay.com

В Колпинском районе Северной столицы в одном из домов на Вознесенском шоссе домушник пробрался в трехкомнатную квартиру и похитил имущество на 8,5 миллионов рублей.

О произошедшем в правоохранительные органы заявил 19-летний молодой человек, проживающий в квартире. По его словам, после визита злоумышленника пропало 8 миллионов рублей, а также различные ювелирные изделия. Общий ущерб пострадавший оценил примерно в 8,5 млн рублей.

Полный перечень пропавших драгоценностей сейчас устанавливают полицейские. Кроме того, стражи порядка пытаются выяснить обстоятельства совершения преступления и отыскать подозреваемого По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стародеревенской улице из квартиры похитили сейф, в котором находилось 2,5 миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
квартирная кража колпино новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У вице-губернатора Николая Линченко появилась страница во «Вконтакте»
В Петербурге за сутки обследовали на COVID-19 более 34 тысяч человек
В Шушарах из храма Николая Чудотворца похитили ящик с пожертвованиями
Руины усадьбы Зубовых «Отрада» в Ломоносове выставили на продажу ...
В Колпино вор вынес из квартиры 8 млн рублей и драгоценности
Утром в четверг дороги Петербурга загружены на 3 балла
На Стародеревенской улице из квартиры вынесли сейф с 2,5 млн рублей
У водителя на улице Турку грабители отобрали планшет