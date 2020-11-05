В Колпино вор вынес из квартиры 8 млн рублей и драгоценности

В Колпинском районе Северной столицы в одном из домов на Вознесенском шоссе домушник пробрался в трехкомнатную квартиру и похитил имущество на 8,5 миллионов рублей.

О произошедшем в правоохранительные органы заявил 19-летний молодой человек, проживающий в квартире. По его словам, после визита злоумышленника пропало 8 миллионов рублей, а также различные ювелирные изделия. Общий ущерб пострадавший оценил примерно в 8,5 млн рублей.

Полный перечень пропавших драгоценностей сейчас устанавливают полицейские. Кроме того, стражи порядка пытаются выяснить обстоятельства совершения преступления и отыскать подозреваемого По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стародеревенской улице из квартиры похитили сейф, в котором находилось 2,5 миллиона рублей.