На Стародеревенской улице из квартиры вынесли сейф с 2,5 млн рублей

На Стародеревенской улице из квартиры вынесли сейф с 2,5 млн рублей
К сожалению, сейф не помог владельцам защитить сбережения. Фото: pixabay.com

Владельцы трехкомнатной квартиры в одном из домов на Стародеревенской улице в Приморском районе Петербурга две недели провели на отдыхе. За это время их домашний сейф унес вор.

В среду, 4 ноября, в дежурную часть полиции обратился тренер, живущий на Стародеревенской улице. Он заявил, что в с 20 октября он с семьей находился на отдыхе в Кисловодске, а вернувшись, обнаружил пропажу металлического ящика. В сейфе лежали сбережения в размере 2,5 миллионов рублей.

Преступник проник в квартиру неустановленным способом, квартира и парадная не оборудованы сигнализацией или камерами наблюдения, что затрудняет выяснения обстоятельств преступления. По факту квартирной кражи возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришах бизнесмены незаконно вырубили деревья почти на 5 млн рублей.

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