В Шушарах из храма Николая Чудотворца похитили ящик с пожертвованиями

В Пушкинском районе Северной столицы из храма Николая Чудотворца на Первомайской улице неизвестный выкрал ящик с пожертвованиями, в котором находилось около 15 тысяч рублей.

По факту произошедшего в правоохранительные органы обратилась 40-летняя сотрудница храма в среду, 4 ноября. По ее словам, около четырех часов дня неизвестный пробрался в помещение храма Святого Николая Архиепископа Мир Ликийских Чудотворца и похитил самодельный ящик, куда все желающие могли класть пожертвования в пользу храма.

По предварительным оценкам, в ящике было около 15 тысяч рублей. К счастью, на фасаде храма была установлена видеокамера — возможно, это поможет оперативно отыскать преступника. Кроме того, полицейские сняли отпечатки пальцев, обнаруженные на месте совершения кражи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино вор ограбил квартиру на 8,5 млн рублей.