В России открылся предзаказ на смартфоны iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

Самая бюджетная и самая дорогая модели в линейке iPhone 12 стали доступные для предварительного заказа.

Американская компания Apple открыла предварительные заказы на смартфоны новой линейки — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Ранее корпорация анонсировала дату начала приема заказов на 6 ноября, но некоторые пользователи могут оформить заявку на смартфон уже сейчас.

Зарезервировать новые iPhone раньше срока могут подписчики программы расширенной гарантии Apple Care+. Более того, именно они станут первыми обладателями девайсов.

Остальные пользователи смогут оформить предзаказ с 6 ноября, а открытые продажи начнутся с 13 ноября.

Стоимость смартфона iPhone 12 mini составит не менее 700$, а вот стоимость iPhone 12 Pro Max оценили более чем в 1100$.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новых iPhone в Россию доставили в 5,5 раза меньше, чем в прошлом году.