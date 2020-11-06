На Садовой задержали мигранта, устроившего смертельную поножовщину после пьянки

В Петербурге на Садовой улице пьяное застолье закончилось смертельной поножовщиной. Подозреваемого в преступлении задержали.

Трагический инцидент произошел в четверг, 5 ноября, в одном из домов по указанной улице. Между мужчинами возникла ссора после совместного распития спиртного. В ходе разбирательств один из них нанес собутыльнику удар в живот.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. В больнице мужчина умер.

Прибывшие полицейские задержали на месте подозреваемого в преступлении. Им оказался 31-летний гражданин одного из сопредельных государств. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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