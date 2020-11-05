После драки на Бухарестской госпитализировали 82-летнюю пенсионерку

После драки на Бухарестской госпитализировали 82-летнюю пенсионерку
Одна из пенсионерок выпала из транспорта. Фото: Известия

Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

Сегодня, 5 ноября, на Бухарестской улице произошла драка двух пенсионерок. Женщины поругались в трамвае и не смогли решить конфликт словами. В результате борьбы одна из гражданок выпала из общественного транспорта. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков. Врачи осмотрели пострадавшую82-летнюю женщину и приняли решение о ее госпитализации. Состояние пенсионерки оценивается как средней тяжести – у нее перелом.

Другую женщину допросил участковый, ее уже отпустили. Пока что непонятно, что стало причиной ссоры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Просвещения драка собутыльников закончилась ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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