После драки на Бухарестской госпитализировали 82-летнюю пенсионерку

Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

Сегодня, 5 ноября, на Бухарестской улице произошла драка двух пенсионерок. Женщины поругались в трамвае и не смогли решить конфликт словами. В результате борьбы одна из гражданок выпала из общественного транспорта. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков. Врачи осмотрели пострадавшую82-летнюю женщину и приняли решение о ее госпитализации. Состояние пенсионерки оценивается как средней тяжести – у нее перелом.

Другую женщину допросил участковый, ее уже отпустили. Пока что непонятно, что стало причиной ссоры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Просвещения драка собутыльников закончилась ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.