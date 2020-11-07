Харламов возмутился из-за лицемерия Дудя и Моргенштерна

Артист напомнил, как оба хохотали над выступлениями в Comedy Club.

Шоумен Гарик Харламов раскритиковал журналиста Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргеншерна за их лицемерие. Во время интервью музыкант заявил, что не любит смотреть Comedy Club, потому что шоу себя исчерпало. Дудь согласился с собеседников, добавив, что раньше комики смеялись над шоу-бизнесом, а теперь стали его частью.

Харламов заявил, что уважает обоих, но не может не напомнить им, как оба приходили на программу и громко смеялись. Чтобы доказать это, шоумен сделал нарезку – на видео заметно, как Моргенштерн довольно улыбается и хохочет в качестве гостя Comedy Club, радостным кажется и Дудь.

«Забавные метаморфозы Дудя и Моргенштерна. Академический пример лицемерия, на мой взгляд»,

— отметил он «со всем уважением к участникам этой беседы».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гарик Харламов обвинил в своем разводе красную машину.