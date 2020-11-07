В России назвали сумму индексации пенсий работающих пенсионеров

Индексация пенсий может обойтись в 240 млрд рублей в год для работающий пенсионеров. При этом должен использоваться такой же механизм, как для неработающих пенсионеров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, правила индексации пенсий должны быть одинаковыми для работающих и неработающих пенсионеров. В таком случае затраты составят примерно 240 млрд рублей в год.

Кроме этого, Александр Сафонов отметил, что пенсионные выплаты в 2021 году получат 9,3 млн россиян. Это следует из данных Минфина РФ.

Также эксперт подчеркнул, что для социальной справедливости по этому вопросу, стоит обеспечить индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

«Исходя из того, чтобы не поражались права всех граждан, была достигнута социальная справедливость, конечно, было бы желательно восстановить механизм индексации пенсии, в том числе работающим пенсионерам», – заявил Александр Сафонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей.