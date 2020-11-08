В России стартовала продажа обновленных автомобилей АвтоВАЗ

Обновленная линейка внедорожников на базе Lada 4×4 поступила в продажу. Новые машины оснащены фургоном и бортовой платформой. Об этом сообщает информационно-аналитический портал monavista.ru.

Отмечается, что новая бортовая конфигурация внедорожника представлена в двух вариациях. Первая модель предусматривает в салоне два места, а друга четыре пассажирских и одно водительское. Грузоподъемность таких моделей составляет – около 580 кГ. Стоимость машины – 800 тыс. рублей.

Кроме этого, фургон автомобиля имеет четыре вариации. Это универсальный, хлебный, изотермический и рефрижератор. При этом, данная модель уступает в грузоподъёмности бортовой модели, – 480 кГ. Стоимость же наоборот больше – 856 тыс. рублей. Также можно выбрать двухместную или пятиместную версию автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что продажи АвтоВАЗ на российском рынке в октябре выросли на 23%.