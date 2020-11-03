Продажи АвтоВАЗ на российском авторынке в октябре выросли на 23%

Продажи АвтоВАЗ на российском авторынке в октябре выросли на 23%
Из-за возросшего спроса у дилеров образовался дефицит автомобилей LADA, в связи с чем "АвтоВАЗ" в ноябре будет работать по субботам и даже 4 ноября. Фото: pixabay.com

По итогам октября текущего года «АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей линейки LADA на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение месяца производитель реализовал 37 030 единиц машин марки LADA (включая Niva). Таким образом, «АвтоВАЗу» удалось приблизиться к результатам последнего столь продуктивного периода продаж — октября 2014 года, когда было продано 37 788 машин.

Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Оливье Морне отмечает, что возросшая популярность автомобилей отечественного производителя может объясняться выгодными как государственными, так и собственными предложениями при покупке LADA. Лидерами продаж остаются модели Granta, в октябре они были куплены 12 756 раз. Второе место занимает Vesta с 11 853 проданными машинами, а третье — Largus с показателем в 4 779 авто.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России ужесточат правила ремонта автомобилей.

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