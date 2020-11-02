В России ужесточат правила ремонта автомобилей

В России ужесточат правила ремонта автомобилей
В России станет больше внеплановых техосмотров. Фото: pixabay.com

В России разрабатывают проект поправок в регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Новые правила будут связаны с проведением техосмотров.

Как сообщают «Известия», нововведение обяжет автовладельцев проходить каждый раз внеплановый техосмотр после минимального изменения автомобиля. Например, даже после замены магнитолы или системы сигнализации.

Данное изменения коснется и тех, кто любит тюнинговать свой автомобиль. Осмотр коснется всех владельцев авто, которые устанавливают на свою машину спойлеры, пороги, воздухозаборники и люки в крыше.

Кроме этого, поправки запретят использовать повторно системы рулевого управления, которые были заменены на новые. На данный момент такая опция возможна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России составили рейтинг самых надежных автомобилей.

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