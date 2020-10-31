В России составили рейтинг самых надежных автомобилей

В России составили рейтинг самых надежных автомобилей
"Мерседес" зарекомендовал себя как самый надежный производитель. Фото: pixabay.com

На первой строчке рейтинга самых надежных автомобилей на отечественном рынке, на удивление, оказался продукт немецкого автопрома.

Составители списка наиболее надежных машин учитывали ремонтные операции, проводимые в автосервисах, за исключением ремонта кузова, монтажных работ, химчистки и мойки. В общей сложности, эксперты проанализировали свыше 2 млн таких операций.

Первым по надежности стал немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class. На втором месте расположился «японец» — седан Toyota Camry. Замыкает тройку лидеров продукт чешской автомобильной промышленности Skoda Yeti. В пятерку надежных авто по итогам исследования также вошли Skoda Superb и Skoda Rapid

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Toyota отзывает более 200 тысяч машин из-за дефекта в бензонасосе, который может привести к возгоранию.

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