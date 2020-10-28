Toyota отзывает более 210 тыс. автомобилей

Дело в том, что у машин есть проблемы с бензонасосом – дефект может стать причиной возгорания.

Компания Toyota объявила глобальный отзыв автомобилей из-за проблем с бензонасосом, сообщает Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. В нем было обнаружен более сотни недоработок, которые предстоит исправить во избежание несчастных случаев.

Дефект есть у 210 тысяч машин сразу 39 моделей – из-за него может произойти возгорание. Речь идет об автомобилях, выпущенных в период с 2017 по 2019 годы. Не уточняется, были ли завезены дефектные автомобили в Россию, но многие из них находятся в Японии. Владельцам советуют обратиться к официальным дилерам, которые должны сделать все по устранению дефекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Infinity отзывает в России почти 4 тысячи внедорожников. На всех автомобилях, попадающих под вышеуказанные критерии, будет произведена бесплатная замена подушки безопасности.