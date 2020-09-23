Infinity отзывает в России почти 4 тысячи внедорожников

Infinity отзывает в России почти 4 тысячи внедорожников
Для владельцев автомобилей замена подушки безопасности будет бесплатной. Фото: www.moscow-infiniti.ru

Компания «Nissan Manufacturing Rus» отзывает 3 923 внедоржоника Infiniti QX56, выпущенных в период с 22 ноября 2009-го по 25 января 2013 года.

Оказалось, что при срабатывании подушки безопасности напротив водительского кресла внутреннее давление газов может превысить норму, в результате чего корпус газогенератора треснет и рассыпется на части. Это связано с неверно определенным количеством и распределением взрывчатого вещества в оном, уведомляет пресс-служба Росстандарта.

На всех автомобилях, попадающих под вышеуказанные критерии, будет произведена бесплатная замена подушки безопасности. Отметим, что в России Nissan работает с 2004 года, а с 2006 года японский бренд запустил продажу автомобилей премиального сегмента Infinity.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский филиал завода Hyundai сократит объем производства на 15% в связи с кризисом.

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