Завод Hyundai в Петербурге сократит производство на 15%

Какие планы у руководства Hyundai на петербургский филиал в 2021 году, неизвестно. Фото: pixabay.com

Какие планы у руководства Hyundai на петербургский филиал в 2021 году, неизвестно. Фото: pixabay.com

По итогам текущего года общий объем производства петербургского филиала Hyundai должен составить около 200 тысяч автомобилей.

Руководство автомобильного бренда намерено на 15% снизить количество машин, выпускаемых за год, по сравнению с показателями прошлого года. Отметим, что за первое полугодие 2020-го Hyundai выпустил около 73 тысяч автомобилей, тогда как мощность завода рассчитана на 240 тысяч.

Сокращение объемов производства является следствием коронавирусного кризиса, а точнее, строгих ограничений, которые приостановили работу завода Hyundai на несколько недель. Кроме того, после возвращения к сборке автомобилей, предприятие долго набирало мощность, тем более, что летом сотрудников пришлось отпустить на плановые двухнедельные каникулы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к трехсменному режиму работы завод Hyundai вернулся только в августе.