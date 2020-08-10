Петербургский завод Hyundai вернулся к работе в три смены

Расположенный под Петербургом автомобильный завод Hyundai полностью возвращается к работе с 10 августа.

Как сообщает автопроизводитель, с понедельника предприятие начинает работать в три производственные смены. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» каждый день будет выпускать по 980 автомобилей для отечественного авторынка и экспорта.

В Hyundai подчеркнули, что на предприятии по-прежнему действуют ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавируса.

Добавим, что предприятие в Петербурге выпускает седаны Solaris и Rio, кроссовер Creta и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

За первые полгода Hyundai выпустил почти 90 тыс. автомобилей, однако годом ранее этот показатель был выше на треть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Hyundai купит завод GM в Петербурге – ФАС одобрила заявку.