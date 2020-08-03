Hyundai купит завод GM в Петербурге – ФАС одобрила заявку

Hyundai купит завод GM в Петербурге – ФАС одобрила заявку
Hyundai покупает завод в Петербурге. Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба дала добро на покупку «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai) более 94% завода General Motors в Петербурге. Ранее компания подавала в ФАС ходатайство.

Решение ведомства было опубликовано в базе на сайте ФАС. Антимонопольщики решили, что сделка не приведет к ограничению конкуренции.

О том, что Hyundai хочет купить петербургский завод в Шушарах, gazeta.spb.ru писала в конце июля этого года.

Тогда отмечалось, что на предприятие также претендовала «дочка» белорусского концерна «Юнисон».

Завод в Шушарах построили 12 лет назад. Он выпускал, в том числе модели Chevrolet Cruze и Opel Astra. Пять лет назад было принято решение о закрытии предприятия.

Между тем, завод Nissan в Петербурге вернулся к работе после традиционного летнего отпуска. На производстве за это время провели наладку и обслуживание оборудования.

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