Hyundai купит завод GM в Петербурге – ФАС одобрила заявку

Федеральная антимонопольная служба дала добро на покупку «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai) более 94% завода General Motors в Петербурге. Ранее компания подавала в ФАС ходатайство.

Решение ведомства было опубликовано в базе на сайте ФАС. Антимонопольщики решили, что сделка не приведет к ограничению конкуренции.

О том, что Hyundai хочет купить петербургский завод в Шушарах, gazeta.spb.ru писала в конце июля этого года.

Тогда отмечалось, что на предприятие также претендовала «дочка» белорусского концерна «Юнисон».

Завод в Шушарах построили 12 лет назад. Он выпускал, в том числе модели Chevrolet Cruze и Opel Astra. Пять лет назад было принято решение о закрытии предприятия.

Между тем, завод Nissan в Петербурге вернулся к работе после традиционного летнего отпуска. На производстве за это время провели наладку и обслуживание оборудования.