Hyundai хочет приобрести завод General Motors в Шушарах

За разрешение компания уже обратилась в ФАС, подав соответствующее ходатайство.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает ТАСС. Hyundai обратилась в ФАС с целью получить разрешение на покупку 95% основных производственных средств завода General Motors в Шушарах. Отмечается, что на предприятие также претендовала «дочка» белорусского концерна «Юнисон» – там хотят производить бюджетные корейские автомобили. Компании выдали разрешение, но его срок уже истек.

Напоминаем, что завод в Шушарах был построен еще 12 лет назад, тогда в него вложили 300 миллионов долларов. Он выпускал такие популярные модели как Chevrolet Cruze и Opel Astra. В 2015 году было принято решение о закрытии производства в связи с кризисом.

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