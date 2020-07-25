Дрозденко поздравил Выборгский судостроительный завод

Пограничный сторожевой корабль, киль которого заложили 25 июля в Ленобласти, станет для Выборгского судостроительного завода первым военным судном с советских времен.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», в субботу, 25 июля, в Выборге прошла торжественная церемония закладки киля пограничного сторожевого корабля ледового класса «Пурга». Мероприятие посетил глава области Александр Дрозденко.

«Сегодня открывается новая страница истории: сотрудничество по строительству судов для защиты рубежей России», — заявил Дрозденко, отметив богатую историю выборгского завода.

Дрозденко также отметил, что местные судостроители уже имеют опыт строительства ледоколов, поэтому проект обещает быть удачным.

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