Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» заложили на Северной верфи

В Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» заложили два фрегата проекта 22350, сообщили в Смольном.

Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» будут седьмым и восьмым кораблями указанного проекта, которые предприятие построит для российского ВМФ. Приемный акт первого серийного проекта 22350 «Адмирал Касатонов» был подписан 15 июля, а в мае на воду спустили фрегат «Адмирал Головко».

Флагманский фрегат «Адмирал Горшков» уже использует Северный флот. Весной 2019 года были заложены «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».

Всего в 2020 году в Петербурге прошло семь церемоний спуска на воду судов. В конце мая в строй ввели плавучую атомную электростанцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялся спуск на воду парома «Адмирал Невельской».