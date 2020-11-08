Мясников рассказал, какие лекарства приводят к необратимой глухоте

Мясников рассказал, какие лекарства приводят к необратимой глухоте
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Многие виды лекарств отрицательно сказываются на здоровье человека, а некоторые из них могут спровоцировать глухоту. Такое заявление сделал главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия 1» Мясников отметил, что есть целый ряд антибиотиков, «применение которых вызывает откровенную глухоту», так как они побочно воздействуют на рецепторы. Также ухудшение слуха может возникнуть из-за противогрибковых препаратов.

Врач подчеркнул, что лечащий врач должен взвесить все «за» и «против», прежде чем назначать антибиотики. Телеведущий также призвал россиян не заниматься самолечением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников назвал способы минимизировать риски инфицирования коронавирусом и не стать «легкой добычей».

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Александр Мясников антибиотики глухота


 

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