Мясников рассказал, какие лекарства приводят к необратимой глухоте

Многие виды лекарств отрицательно сказываются на здоровье человека, а некоторые из них могут спровоцировать глухоту. Такое заявление сделал главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия 1» Мясников отметил, что есть целый ряд антибиотиков, «применение которых вызывает откровенную глухоту», так как они побочно воздействуют на рецепторы. Также ухудшение слуха может возникнуть из-за противогрибковых препаратов.

Врач подчеркнул, что лечащий врач должен взвесить все «за» и «против», прежде чем назначать антибиотики. Телеведущий также призвал россиян не заниматься самолечением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников назвал способы минимизировать риски инфицирования коронавирусом и не стать «легкой добычей».