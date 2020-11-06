Мясников рассказал, как минимизировать риски заражения COVID-19

Мясников рассказал, как минимизировать риски заражения COVID-19
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал способы минимизировать риски инфицирования коронавирусом и не стать «легкой добычей».

Он написал в своем Instagram, что многие пожилые люди имеют избыточный вес. Им Мясников рекомендовал сбросить 10-15 килограммов и ежедневно делать физические упражнения. По его словам, лучше всего иммунитет стимулирует именно физическая нагрузка.

Доктор Мясников посоветовал закаляться, соблюдать санитарно-гигиенические и ограничительные меры. Также, по его мнению, нужно держать артериальное давление, уровень холестерина и сахара «в узде».

Он отметил, что никакие профилактические меры не защитят от коронавируса на сто процентов. «Цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут такой пользы, но уж точно не навредят», — заключил врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевший коронавирусом человек может быть носителем инфекции и заражать других в течение 10-20 дней.

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